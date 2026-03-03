В Самарской области 25 населенных пунктов находятся в зоне высокого риска подтопления

На территории Самарской области 25 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях находятся в зоне самого высокого риска подтопления во время паводка в этом году. Об этом сообщает администрация Тольятти со ссылкой на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самаре.

Так, в зоне риска находятся Красноярский район, Ставропольский, Красноармейский, Волжский, Сызранский, Хворостянский, а также Тольятти.

Как отмечают в администрации Тольятти, по каждой территории продумали системные меры. Дополнительные решения будут приняты с учетом гидрометеорологической обстановки на этих территориях.

На сайте Жигулевской ГЭС сообщается об активной подготовке к предстоящему половодью. Разработан и утвержден план мероприятий для безаварийной работы оборудования и гидротехнических сооружений в половодно-паводковый период 2026 года. Основные подготовительные работы завершатся до начала половодья на Волге. По среднемноголетним наблюдениям оно наступит к середине апреля.

По предварительным прогнозам прохождение половодья на Волге пройдет в пределах среднегодовых показателей снегозапасов. В январе суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 140% от нормы. До 10 марта установлен режим обеспечения средних за период сбросных расходов 6300 — 6500 куб. м/с.

Руфия Кутляева