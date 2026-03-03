Казначейство в 2025 году перевело в российский бюджет 1,5 трлн рублей

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой Федерального казначейства РФ Романом Артюхиным. Тот рассказал, что за 2025 год казначейство перевело в казну 1,5 трлн руб. Из них 1 трлн 183 млрд руб. — доход собственно федерального бюджета, а 328 млрд руб. — от регионов, уточнил господин Артюхин.

Глава казначейства сообщил, что 38 российских регионов воспользовались казначейскими кредитами. «Основные из них — это внутригодовые, на кассовый разрыв, под 0,1 процента годовых... Очень важно, все кредиты регионы возвращают вовремя»,— отметил Роман Артюхин (цитата по сайту Кремля).

Господин Артюхин уточнил, что казначейство в четыре раза сократило проверки и сделало упор на превентивные формы контроля. За прошлый год благодаря этому удалось сократить потребности в финансировании на 190 млрд руб. Также по результатам контрольных мероприятий в бюджет вернули по платежкам 56,7 млрд руб. Это те ресурсы, которые обнаружили на нарушении условий порядка предоставления, отметил глава казначейства.

С 2026 года казначейство также приступило к автоматизированному мониторингу использования средств гособоронзаказа. Работа ведется во взаимодействии с Минобороны, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой и ФАС. Владимир Путин назвал основной задачей этой работы снижение рисков завышения цен.

«К сожалению, лимитные цены еще полностью изжить не удается... Если вы чувствуете, видите, что нужно предпринять еще дополнительные шаги для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, более целенаправленной, вы обязательно скажите и сформулируйте ваши предложения»,— добавил президент.

В декабре 2015 года глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что для «повышения прозрачности операций подведомственных организаций» было сформировано единое корпоративное казначейство. В ведомстве ввели банковское сопровождение операций по расчетным счетам всех его организаций. С 2028 года казначейство также наделят полномочиями агента валютного контроля.