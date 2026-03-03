В Волгограде завели дело после нападения бродячих собак на ребенка

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств нападения бродячих собак на 9-летнюю девочку в Волгограде. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Фото: Нина Шевченко

Накануне «Блокнот-Волгоград» писал, что инцидент произошел 20 февраля. Ребенок возвращался домой из школы, но недалеко от учебного заведения на нее набросились чипированные животные. Собак разогнал прохожий, но одна успела укусить школьницу.

Мать девочки отмечает, что в микрорайоне, где они живут, ситуация с бродячими собаками давно вызывает опасение, дополнили в СКР. Теперь возбуждено уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

Нина Шевченко