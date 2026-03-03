Лихачев заявил о возросшей угрозе для АЭС «Бушер» в Иране

Угроза АЭС «Бушер» в Иране, на которой работают российские ядерщики, существует, и она продолжает расти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Угроза станции, конечно, есть, поскольку уже в километрах от линии физической защиты станции звучат взрывы. Они не направлены на станцию, направлены на военные объекты, которые там расположены, но угроза, очевидно, нарастает»,— пояснил господин Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы «Росатома», «Бушер» — это ядерный объект, нарушение целостности которого грозит заражением больших территорий и «абсолютно непредсказуемым в моменте движением заряженных частиц». Всем участникам конфликта, убежден Алексей Лихачев, следует исходить из соображений безопасности АЭС, независимо от того, на чьей стороне они воюют.

В начале военной операции США и Израиля 28 февраля под удар попал иранский город, в котором расположена АЭС «Бушер». Тогда из республики эвакуировали детей сотрудников «Росатома», а также весь избыточный персонал — 94 человек. Когда позволит обстановка, рассказал Алексей Лихачев, госкорпорация планирует эвакуацию еще до 200 российских сотрудников.