Более 50% самарских любителей горнолыжного спорта предпочитают Красную Поляну и Розу Хутор

Более половины опрошенных самарских любителей горнолыжного спорта предпочитают Красную Поляну и Розу Хутор. Об этом сообщили в компании «Авито».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Горнолыжные курорты Кавказа (Эльбрус, Домбай и Архыз) выбирают 17% респондентов. Столько же любят ездить на Алтай. Еще 14% катаются в Подмосковье (Сорочаны, Целеево). Популярные Урала и Сибири (Абзаково, Банное, Туимское, Шерегеш) выбирают 13% опрошенных.

Потратить на горнолыжный отдых, а именно — на дорогу, проживание, питание и ски-пасс, — около половины опрошенных (47%) готовы до 50 тыс. руб. в расчете на человека.

Андрей Сазонов