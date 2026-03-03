Отремонтировать поврежденную крышу Нижегородского кремля хотят к лету
У стены Нижегородского кремля в районе Кладовой башни обрушилась часть кровли под тяжестью снега. Из-за этого временно закрыт туристический маршрут движения по участку стены, его планируют восстановить 6 марта, сообщили в Нижегородском музее-заповеднике.
После обрушения снег на крыше почистили
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Там добавили, что музей проводит первоочередные противоаварийные работы: для восстановления обрушенного участка установят временные деревянные конструкции.
Нижегородский кремль является объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения. Для полноценной реставрации участка будет разработана научно-проектная документация. Завершить реставрационные работы планируют до конца мая 2026 года.