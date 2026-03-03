В Оренбуржье суд рассмотрит дело о хищении денег главным бухгалтером учреждения образования

В Ташлинский районный суд направлено уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из учреждений образования. Она обвиняется по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая организовала фиктивное трудоустройство своей родственницы на должность дворника организации. С 2020 по 2025 год по ее поручению на счет фиктивной работницы были перечислены средства в размере свыше 1,4 млн руб. Ими фигурантка уголовного дела распорядилась по своему усмотрению.

В октябре 2024 года обвиняемая использовала свыше 5 тыс. руб. организации для оплаты запасной части автомобиля, приобретенной в личных целях. Прокуратура района направила в суд заявление о возмещении имущественного ущерба.

Руфия Кутляева