Миасс стал лауреатом в двух номинациях туристической премии

Всероссийская премия «Туристические города» включила в список лауреатов Миасс Челябинской области. Город попал сразу в две номинации, сообщается на официальном сайте премии.

Так, Миасс занял третье место в номинациях «Город событийного туризма муниципального значения» и «Город промышленного туризма».

Всего в 2026 году участие в премии приняли 70 регионов, представивших 387 проектов. До финала дошли 195 проектов из 102 городов и 60 субъектов РФ.

Ольга Воробьева