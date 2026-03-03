Новым руководителем «Кинопоиска» стал Николай Буц

Пост главы «Кинопоиска» занял Николай Буц, сообщили в пресс-службе видеостриминга. До этого господин Буц был директором по контенту в компании. На новой должности он сменит Александра Дунаевского, который займется персональными ИИ-продуктами плюса и фантеха «Яндекса».

Фото: «Кинопоиск» Николай Буц

Николай Буц в марте официально возглавит «Кинопоиск». На прошлом посту он проработал с 2021 года. Под руководством господина Буца на «Кинопоиске» появились витрины START, «Амедиатеки», ТНТ, НТВ, Первого канала и «Смотрим». Теперь развивать направление будет Ольга Рыбакова (работала с лицензированием видеоконтента в фантехе «Яндекса»).

Александр Дунаевский руководил «Кинопоиском» с 2023 года. Одним из ключевых нововведений за это время стала возможность оформлять на «Кинопоиске» подписки на другие видеостриминги и по рекомендациям находить контент, который выходит на иных платформах и телеканалах.

«Яндекс» приобрел «Кинопоиск» в октябре 2013 года. 60% актива принадлежали основателям стриминга Виталию Тацию и Дмитрию Суханову, остальное — французской группе AlloCine.