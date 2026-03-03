Экс-министр Ульяновской области Александр Чепухин застрял в Арабских Эмиратах

Бывший министр сельского хозяйства Ульяновской области, экс-зампред облправительства и экс-депутат регионального заксобрания Александр Чепухин не может вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов, где отдыхал со своей семьей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Первоначально, 1 марта, он написал, что «уехали подальше от Дубая» и их «приютил Лего отель», «который находится далеко от городов». Господина Чепухина впечатлило, что отель «вошел в их положение», «дал скидку в половину стоимости номера» и «бесплатно ужином накормили». «Ждем самолеты, гуляем, рис едим… Думаю, до мая вернемся точно»,— пошутил экс-министр.

Военная операция США и Израиля против Ирана была начата 28 февраля. Объясняя свои действия необходимостью ответных действий Иран наносил также удары ракетами и дронами по военным объектам противника на территориях стран Персидского залива, в том числе по ОАЭ. 1 марта в Дубае обстрелом был поврежден международный аэропорт, от обстрелов пострадали два отеля, обломки дронов упали на жилые дома. Основные аэропорты в Дубае и Абу-Даби были вынуждены прекратить работу.

Андрей Васильев, Ульяновск