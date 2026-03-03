В Приморском районе Петербурга стартовала реконструкция более 13 км теплосетей

В Приморском районе Санкт-Петербурга начали реконструировать теплосети диаметром 50-300 мм общей протяженностью более 13 км. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ТЭК СПб» Фото: АО «ТЭК СПб»

Работы затронут трубы в квартале, ограниченном улицами Шаврова и Долгоозерной, а также проспектами Королева и Комендантским. За последние пять лет на участке тепломагистрали 1988 года строительства произошло около 85 технологических нарушений.

Новые сети с 30-летним сроком службы оснастят системой оперативного дистанционного контроля. Кроме того, будут реконструированы четыре тепловые камеры, а трехтрубную систему теплоснабжения заменят на четырехтрубную.

Реконструкция повысить эффективность теплоснабжения 25 зданий, среди которых 15 жилых домов, школа и три детских учреждения. Работы планируют завершить в ноябре 2028 года. Пользоваться новым теплопроводом будут 12,5 тыс. горожан.

В комитете отметили, что сейчас в том же районе ведется разработка проектов модернизации еще более чем 34 км теплосетей по 12 адресам.

Артемий Чулков