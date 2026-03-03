Бастрыкин предложил конфисковывать у коррупционеров все имущество

Коррупционеров нужно лишать всего нажитого имущества. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Следственный комитет России Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Следственный комитет России

По словам Александра Бастрыкина, конфискацию имущества следует применять «в качестве уголовного наказания». Глава СКР пояснил, что общество давно ждет введения этой меры и она позволит пополнить казну. Для предотвращения алчности коррупционеров, убежден господин Бастрыкин, нельзя обойтись без жестких, решительных мер.

Глава СКР добавил, что по уголовным делам в 2025 году возмещено 128 млрд руб. У находящихся под следствием лиц арестовали имущество на 196 млрд руб.