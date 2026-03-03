В Самарской области 4 марта проверят сирены и громкоговорители

В Самарской области завтра, 4 марта, пройдет плановая проверка систем оповещения, сообщили в правительстве региона. Будут работать сирены и громкоговорители.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Власти просят сохранять спокойствие и не допускайте паники. В то же время депутат думы Самары Дмитрий Асеев обратил внимание, что список бомбоубежищ Самарской области отсутствует в открытом доступе. Депутат отметил, что в минувшую пятницу, когда в регионе впервые объявили ракетную опасность, люди не знали, куда бежать.

«Когда звучит сирена, каждый житель задается вопросом, куда бежать. Ответ администрации прост: "Спускайтесь в подвалы домов". Но вот проблема: большинство горожан предпочитают держаться подальше от собственных подвалов. Причины понятны каждому самарцу: там царит сырость, грязь и разруха. А многие подвальные помещения и сами бомбоубежища давно превратились в частные владения, так что прятаться там становится невозможно»,— написал Дмитрий Асеев в своем Telegram-канале.

Сабрина Самедова