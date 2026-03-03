Миллиардер Мориц оформляет германский паспорт из-за антисемитизма в Британии
Британский миллиардер сэр Майкл Мориц сообщил, что подал документы на получение паспорта Германии, поскольку Великобритания «стала очень некомфортным местом для евреев». Об этом сообщает BBC.
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Состояние Морица оценивается примерно в $4,5 млрд. Он работал в венчурном фонде Sequoia Capital, вкладывал средства в Google, Yahoo, PayPal и YouTube на ранних стадиях развития этих компаинй. Сейчас у Майкла Морица есть гражданство США и Великобритании.
Как отметил миллиардер в интервью BBC, в Великобритании к евреям «относятся гораздо враждебнее, чем в США» и «антисемитизм всегда витает в воздухе». По словам Морица, германский паспорт является «страховкой», позволяющей ему покинуть США или Великобританию, в отличие от некоторых его предков, которые в свое время не имели возможности избежать преследования за то, что они были евреями.
По оценкам британской волонтерской организации Community Security Trust (CST), в 2025 году в Великобритании было зафиксировано 3,7 тыс. инцидентов и нападений на почве антисемитизма, что на 4% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд.