Суд прекратил уголовное дело против вернувшегося с СВО жителя Удмуртии

Балезинский райсуд прекратил уголовное дело ранее судимого 55-летнего местного жителя после его возвращения из зоны проведения СВО. Его обвиняли в повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1, до трех лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время рассмотрения уголовного дела подсудимый заключил военный контракт и отправился на службу в зоне СВО. Производство по делу было приостановлено. В мае 2025 года оно было возобновлено, поскольку подсудимый досрочно вернулся с военной службы. Врачебная комиссия признала его негодным к ней.

Тогда подсудимый ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Судебная инстанция приняла решение освободить его от ответственности.

Владислав Галичанин