Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за умышленное тяжкое преступление

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за умышленное тяжкое преступление мигрантов следует лишать приобретенного гражданства. Такое предложение господин Бастрыкин сделал на расширенном заседании коллегии СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления»,— сказал глава ведомства.

По словам Александра Бастрыкина, позиция СКР заключается в том, что сохранение российского подданства в случае «крайне опасных деяний» подрывает доверие общества к институту гражданства в целом. Сейчас по закону лишить гражданства можно при совершении преступлений террористической направленности, а также деяниях против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения, правосудия и обороноспособности.

«Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права ее граждан»,— заключил глава СКР.

В 2025 году иностранцы и лица без гражданства совершили более 41 тыс. преступлений, заявил Александр Бастрыкин. Это почти на 7% выше показателя 2024-го.