Вице-спикер СФ Святенко: одностороннее нарушение слуха зафиксировано у 70% участников СВО

Совфед совместно с Минтрудом работает над инициативой по установлению группы инвалидности участникам СВО, имеющим одностороннее нарушение слуха. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила вице-спикер Совфеда Инна Святенко. По ее словам, такая травма наблюдается у 70% военнослужащих.

Одностороннее снижение слуха происходит при воздействии взрывной волны, из-за резкого перепада давления и громкого звука, пояснила госпожа Святенко. Она добавила, что приоритетной задачей для государства является создание условий, при которых военнослужащие с поражением слуха смогут пройти реабилитацию, получить образование и использовать технические средства.

В декабре ФМБА сообщало, что проблемы со слухом наблюдаются у 65% ветеранов боевых действий. На тот момент около 400 военнослужащих прошли операции и восстановили слух.

Полная потеря слуха или глубокая тугоухость (3-4 степени) является основанием для получения инвалидности, чаще всего — III или II группы. Потерявшим слух и зрение присваивают I группу инвалидности. В прошлом году ФКЦР представлял данные, что среди участников СВО с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм. 14,8% участников СВО с инвалидностью — инвалиды I группы, 26,9% — инвалиды III группы.

Участники СВО имеют право получать одновременно две пенсии: страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. С 1 апреля 2025 года последняя выплата составляет 26,4 тыс. руб. для инвалидов I группы, 22 тыс. руб. — II группы, 15,4 тыс. руб. — III группы.

