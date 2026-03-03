В Оренбуржье в январе зафиксировано снижение объема промпроизводства

Объем промышленного производства в январе 2026 года в Оренбургской области снизился на 5,4% по сравнению с январем 2025 года и на 10,5% по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом сообщает Оренбургстат.

В первом месяце 2026 года рост индекса производства наблюдался в энергетическом секторе — на 0,9%. В остальных отраслях отмечалось снижение: в сырьевом секторе — на 4,3%, в обрабатывающих производствах — на 7,9%, а в организациях, занимающихся водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 19,2%.

Рост объемов производства по сравнению с январем 2025 года зафиксирован по следующим видам деятельности: производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 37,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 33,7%, бумаги и бумажных изделий — на 30,3%, газообразного топлива — на 24,1%, прочих транспортных средств и оборудования — на 14,0%, пищевых продуктов — на 12,5%, а также забор, очистка и распределение воды — на 10,2%.

Объем металлургического производства сократился на 28%. Производство химических веществ и химических продуктов снизилось на 19,7%.

Андрей Сазонов