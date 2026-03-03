В Свердловской области объем незаконных рубок вырос в два раза

Объем незаконной вырубки леса в Свердловской области вырос на 11 тыс. кубометров в 2025 году, сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (УрФО). Общий объем составил 22,9 тыс. кубометров, это в два раза больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«При этом если смотреть отдельно динамику по Свердловской области, то прошлогодний объем все равно ниже, чем три, пять, восемь лет назад, когда он доходил до 40 тыс. кубометров»,— сказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

По его словам, количество уголовных дел в отношении рубщиков в Свердловской области выросло. Если в 2024 году их было 51, то в 2025 — 79.

Общий объем вырубок в федеральном округе составил 28,9 тыс. кубометров, ущерб от них — 928,9 млн руб. В 2024 году объем составлял 19,7 тыс. кубометров, ущерб — 501,6 млн руб.

В Тюменской области объем нелегальных заготовок составил 2 тыс. кубометров, ущерб — 26,3 млн руб. В ХМАО — Югре незаконная заготоквка составила 808 кубометров, в ЯНАО — 132 кубометра.

Анна Капустина