В ходе обыска в квартире 28-летнего жителя Казани сотрудники полиции обнаружили несколько единиц оружия и более 30 патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У жителя Казани полицейские нашли арсенал оружия и боеприпасы

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ У жителя Казани полицейские нашли арсенал оружия и боеприпасы

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Среди изъятого также сигнальный и охолощенный пистолеты, а также два самодельных короткоствольных гладкоствольных огнестрельных оружия, изготовленных с использованием деталей сигнальных пистолетов.

Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, подозревается в незаконном приобретении и изготовлении оружия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Анна Кайдалова