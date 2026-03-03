130-летняя винтовка Манлихера и марихуана отправили волгоградца на скамью подсудимых

Алексеевский районный суд Волгоградской области рассмотрит дело местного жителя, хранившего дома старинную 130-летнюю винтовку и 111 граммов марихуаны. Следствие завершило расследование и предъявило фигуранту обвинение по статьям о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и наркотиков без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Следствие установило, что в 2018 году житель одного из хуторов Алексеевского района получил в подарок от знакомого пенсионера старинную винтовку Манлихера 1895 года выпуска. Причем даритель ранее усовершенствовал оружие, укоротив ствол под патрон калибра 7,62 мм и доработав курок затвора, мушку и крепление ударно-спускового механизма. Фигурант положил подарок в свой гараж.

Летом 2025 года обвиняемый нашел за хутором заросли конопли, срезал верхушки, высушил и сделал марихуану, на выходе получив больше 100 граммов. В январе 2026 года оперативники нашли в гараже у фигуранта и наркотик, и обрез старинной винтовки. Мужчина свою вину признал, уточнив, что марихуану употреблял сам, а оружие хранил в память о друге.

Баллистики позже подтвердили, что винтовка Манлихера пригодна для стрельбы, несмотря на 131-летний возраст. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Окорокова