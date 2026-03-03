Профильный комитет Совета федерации одобрил новые назначения в Верховном суде

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел и одобрил кандидатуры, представленные президентом на должности в руководстве Верховного суда (ВС) России.

Заместитель председателя ВС, председатель уголовной коллегии Владимир Давыдов рекомендован к назначению на должность первого заместителя председателя ВС. Его место займет судья ВС, председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин — он получил рекомендацию на пост председателя судебной коллегии по уголовным делам. Заместитель председателя ВС — председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик рекомендован к переназначению на эту должность.

Сенаторы также поддержали назначение судьи ВС Олега Нефедова на должность зампреда ВС — председателя дисциплинарной коллегии, а бывшего начальника информационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Дениса Кунева и председателя Апелляционного военного суда Андрея Ноговицина — на должности судей ВС. Назначение судей, как ожидается, состоится на пленарном заседании Совета федерации 4 марта.

Анастасия Корня