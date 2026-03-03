По вопросам финансовых услуг в Роспотребнадзор Оренбуржья поступило 331 обращение
В прошлом году от потребителей финансовых услуг поступило 331 обращение, сообщает управление Роспотребнадзора Оренбургской области. Чаще всего граждане жалуются на действия банков. Увеличилось количество обращений по страхованию и услугам микрофинансовых организаций.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как уточняют в управлении, нарушения касались содержания в договорах положений, ущемляющих права потребителей: отметка V о запрете/разрешении уступки прав проставлена типографским способом, а не собственноручно потребителем. Также обнаружено ограничение права потребителя на свободный выбор территориальной подсудности при разрешении споров.
Из-за увеличения спроса на услуги микрокредитных и микрофинансовых организаций наблюдается неблагоприятная тенденция навязывания потребителям платных дополнительных услуг.
Несколько обращений касались не доведения информации о дополнительных услугах исполнителями. Договоры займа были заключены в связи с введением в заблуждение и непредставлением информации об услугах при оформлении договоров займа дистанционным способом.