По вопросам финансовых услуг в Роспотребнадзор Оренбуржья поступило 331 обращение

В прошлом году от потребителей финансовых услуг поступило 331 обращение, сообщает управление Роспотребнадзора Оренбургской области. Чаще всего граждане жалуются на действия банков. Увеличилось количество обращений по страхованию и услугам микрофинансовых организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняют в управлении, нарушения касались содержания в договорах положений, ущемляющих права потребителей: отметка V о запрете/разрешении уступки прав проставлена типографским способом, а не собственноручно потребителем. Также обнаружено ограничение права потребителя на свободный выбор территориальной подсудности при разрешении споров.

Из-за увеличения спроса на услуги микрокредитных и микрофинансовых организаций наблюдается неблагоприятная тенденция навязывания потребителям платных дополнительных услуг.

Несколько обращений касались не доведения информации о дополнительных услугах исполнителями. Договоры займа были заключены в связи с введением в заблуждение и непредставлением информации об услугах при оформлении договоров займа дистанционным способом.

Руфия Кутляева