Росгвардейцы остановили нетрезвого петербуржца, пытавшегося попасть в детский сад

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть в детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 2 марта около 9:00 мужчина в перевозбужденном состоянии стоял у калитки учреждения и требовал пропустить его. На замечания не реагировал. Персонал детского сада воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление, в связи с чем к нему применили физическую силу и заковали в наручники. Дебошира передали полиции.

Артемий Чулков