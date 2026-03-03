В отношении экс-зампрокурора Пыть-Яха возбудили дело по обвинению во взятке

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Пыть-Яха по обвинению в получении взятки, сообщили в окружном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемая получила через посредника две взятки общей суммой 350 тыс. руб. от представителей подсудимых с целью смягчения их наказаний при рассмотрении уголовных дел в суде.

Экс-зампрокурора предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствие запросило меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд постановил поместить обвиняемую под домашний арест. Расследование продолжается.

Ирина Пичурина