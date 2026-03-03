Губернатор Ямала провел рабочую встречу с председателем ПАО «Новатэк»

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве региона и компании на 2025-2029 годы. Как сообщили в правительстве Ямала, документ направлен на улучшение качества жизни населения региона и развитие социальной инфраструктуры, включая образование, спорт и поддержку коренных народов Севера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов и Леонид Михельсон

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и Леонид Михельсон

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в Пуровском, Надымском, Ямальском, Тазовском, Красноселькупском районах, а также в Салехарде и Новом Уренгое. «Сегодняшнее соглашение открывает новую главу нашей совместной работы, где каждый проект — это вклад в благополучие жителей. От строительства школ и детских садов до поддержки коренных народов Севера, от развития образования до сохранения хрупкой арктической природы — мы вместе создаем условия для достойной жизни на Ямале»,— сказал Дмитрий Артюхов.

В Салехарде и Новом Уренгое акцент сделан на спортивные, образовательные и культурные инициативы, включая ремонт спортивных залов и оснащение кружков современным оборудованием. В Надымском районе средства направят на модернизацию школ и садиков, Пуровский район получит дополнительные средства на реализацию молодежной политики, развитие образования, культуры и спорта. В Ямальском районе будут организованы авиарейсы для доставки грузов и населения в труднодоступные поселения, а также запущена программа подготовки специалистов из числа коренных народов. В Тазовском районе средства будут направлены на медицинскую помощь, обеспечение малых народов продуктами и топливом, а также на поддержку рыболовства. В рамках программы будут финансироваться традиционные праздники коренных народов — День оленевода и День рыбака.

Ирина Пичурина