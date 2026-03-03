В Казани в феврале подешевело вторичное жилье

В феврале в Казани наблюдалось снижение стоимости вторичного жилья: оно подешевело на 0,4%. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные сервиса «Мир квартир».

В Набережных Челнах цены на вторичное жилье выросли на 3,5%.

В целом по России средняя цена вторичного жилья в крупных российских городах в феврале выросла на 1,1% и составила 128,7 тыс. руб. за квадратный метр. Сильнее всего стоимость выросла Москве — на 6,8%, почти до 24,6 млн руб.

