В Оренбургской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при оказании юридических услуг

В Новотроицке возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении гражданина, оказывающего юридические услуги. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Как уточняют в ведомстве, с 2024 по 2025 год гражданин, оказывающий юридические услуги в Новотроицке, брал деньги у клиентов, но свои обязанности не выполнял. Сумма причиненного ущерба превысила 120 тыс. руб.

Руфия Кутляева