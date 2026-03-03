В Оренбургской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при оказании юридических услуг
В Новотроицке возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении гражданина, оказывающего юридические услуги. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Как уточняют в ведомстве, с 2024 по 2025 год гражданин, оказывающий юридические услуги в Новотроицке, брал деньги у клиентов, но свои обязанности не выполнял. Сумма причиненного ущерба превысила 120 тыс. руб.