Ярославский «Дугалак» регистрирует новый товарный знак

Производитель полиэфирных смол ООО «Дугалак», зарегистрированный в Ярославле, подал заявку на регистрацию товарного знака «Дугатинт DUGATINT». Соответствующая информация отражена на сайте znakoved.ru.

Товарный знак будут применять для клеящих веществ и материалов для промышленных целей, красящих веществ, теплоизоляционных материалов и для демонстрации товаров. Заявка поступило 18 февраля.

ООО «Дугалак» зарегистрировано в Ярославле с 2007 года на улице Спартаковской, 1к1. ОКВЭД — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Учредители: Зоран Павлович (80%), Славолюб Ристич (15%), Денис Лобов (5%). Изначально создавалась в России как часть сербского лакокрасочного завода Duga.

«Дочкой» компании является ООО «Дугалак-Инвест» (зарегистрировано в Ярославле в 2017 году). Новый производственный комплекс с полным циклом синтеза смол открылся в Ярославле в 2022 году. Производство также ведется на заводе в Сербии в городе Шабаце, указывается на сайте компании.

