В Греции задержан гражданин Грузии по обвинению в шпионаже на базе США

Спецслужбы Греции задержали 36-летнего гражданина Грузии, который обвиняется в незаконном сборе и хранении информации о военной базе США и других стран НАТО на острове Крит. Об этом во вторник сообщили грузинские информационные агентства Netgazeti и Interpressnews.

Мужчину, имя которого не называется, задержали в Афинском аэропорту при попытке покинуть Грецию, куда он прибыл месяц назад из ФРГ. Последние дни подозреваемый жил в отеле недалеко от критской военной базы.

По данным следствия, находясь на острове Крит, гражданин Грузии фотографировал военные объекты США и НАТО. В его телефоне нашли фото новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78), который заходил на военно-морскую базу, направляясь в восточную часть Средиземного моря для участия в боевых действиях вокруг Ирана.

Следствие считает, что информацию о военной активности на острове Крит и движении военных судов мужчина отправлял иранским спецслужбам. Гражданин Грузии показаний не дает.

Военная база на острове Крит считается одним из важнейших стратегических объектов шестого флота США и флотов других стран НАТО в Средиземном море. После начала военной операции США и Израиля против Ирана на базе приняты особые меры безопасности.

Георгий Двали, Тбилиси