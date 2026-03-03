В Петербурге задержали подозреваемого в угоне Land Rover
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 36-летнего подозреваемого в угоне Land Rover во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О пропаже внедорожника стоимостью 2 млн рублей от дома 6 по улице Голландской в Янино-1 в правоохранительные органы сообщили 22 февраля. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий накануне у дома 41 по улице Маршала Жукова задержали 36-летнего уроженца Республики Дагестан. Похищенный автомобиль нашли и передали владельцу.