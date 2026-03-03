Реальность через призму шуток

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

Мемы о войне заполнили соцсети. Журнал The New Yorker разместил свою традиционную иллюстрацию, на которой пара прогуливается по улице. На картинке озвучены мысли печальной девушки: «Я не могу сказать точно, плачу ли я от новостей или от холодного ветра». Креативные студии создают при помощи ИИ не рекламные дизайн-проекты, а зарисовки. На одной из них, с надписью «под контролем», кофе переливается через край чашки.

Девушка на фоне горящего здания поднимает гантели — иллюстрация к тексту «Третья мировая уже начинается, а я все еще пытаюсь похудеть к лету». Другой вариант — миллениал, который наконец купил собственное жилье. Он улыбается, не замечая за спиной гриб ядерного взрыва.

Комики, прикидываясь телеведущими, анонсируют новости региона, и сначала редакционный синоптик говорит, что погода ужасная, а потом редактор местных новостей добавляет, что те — тоже ужасные, только рядом с домом.

Мемы — современный способ выразить сложные чувства, визуализировать их, передать иронию происходящего. Базово — это картинка с парой фраз, иногда короткий ролик с подписью, порой мини-эпизод, сгенерированный нейросетью. Но главное — работают они только тогда, когда отражают коллективное переживание.

В какой-то степени обострение конфликта на Ближнем Востоке стало неожиданностью для людей. Как объясняет антрополог, социолог Елизавета Кузнецова, модерность обещала людям прогресс, глобализацию, развитие технологий. У людей возникало ощущение, что глобального насилия быть не может. Американский философ Френсис Фукуяма еще в конце 80-х пообещал человечеству, что крупных войн больше не будет. И вот после пережитой пандемии война догоняет людей на пляжных лежаках. Комплекс чувств насчет этого стоит учесть в коммуникациях бизнеса с аудиторией.

Яна Лубнина