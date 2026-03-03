Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Спорт – это хорошо, но далеко на нем не уехать. По крайней мере, если вы худеете. Этот факт уже не раз подтверждали в научном сообществе. Очередное исследование публикует Current Biology. Ученые из США представили доказательства того, что организм обладает эволюционно выработанным механизмом компенсации, который практически нивелирует усилия по сжиганию калорий.

Отправной точкой стало изучение жизни охотников в Танзании, которые более чем активны. Однако замеры показали парадоксальную картину: их суточные энергозатраты не выше, чем у среднестатистического офисного работника. Для проверки гипотезы ученые проанализировали 14 других исследований и подытожили, что при росте физической активности общий расход энергии увеличивается лишь на треть.

Допустим, на тренировке вы сожгли дополнительные 200 килокалорий, но общие энергозатраты выросли лишь на 60 килокалорий, а остальное организм компенсирует. Эффект различался от типа нагрузок. При аэробных упражнениях — плавании, беге, велоспорте — компенсация была ярче. А вот во время силовых тренировок те же дополнительные 200 килокалорий увеличивали общий расход энергии.

Однако научное сообщество встретило работу неоднозначно, предполагая, что эффект может объяснить поведение. После интенсивных тренировок люди меньше двигаются и отдыхают. А их аппетит разгорается, требуя восполнить потраченные калории. Но насчет одного никто не спорит: основной рычаг похудения все же находится на вашей кухне.

Анна Кулецкая