Замглавы администрации Промышленного района Самары стал фигурантом уголовного дела

Заместитель руководителя администрации Промышленного района Самары Андрей Свирень стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, чиновник снял с регистрационного учета земельный участок, расположенный на территории другого района Самары. Андрей Свирень пока не задержан.

Следствие провело обыски в квартире чиновника, а также в зданиях районной администрации и муниципального департамента градостроительства. Также силовики проверяют на причастность к преступлениям экс-руководителя администрации Промышленного района Данилу Морозова, который сейчас занимает должность замглавы города по вопросам градостроительства и управления имуществом.

Помимо него к преступлению могут быть причастны Татьяна Рогачева, начальник управления образования земельных участков, Наталья Беляева, руководитель управления изъятия земельных участков, и Елена Бондаренко, глава Ленинского района Самары, сообщает следствие. Расследование продолжается.

Георгий Портнов