«Заявление про исключение санкций по политическим мотивам подоспело вовремя»

Глава FIFA предложил удалять футболистов, которые прикрывают рот во время перепалок на поле. Следует исходить из того, что игрок сказал что-то, чего не должен был, заявил Джанни Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky News. Он также вновь выступил за отмену дисквалификации в отношении российского футбола и подчеркнул важность пересмотра действующих норм, чтобы исключить введение санкций по политическим мотивам. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Любопытно, но именно предложение Инфантино удалять игроков, которые прикрывают рот рукой или майкой, вызвало серьезный резонанс. Возможно, потому что на фоне остальных заявлений это получилось самым неоднозначным. Многие давно привыкли к тому, что чиновник порой выдает перлы, которые не забыть. Но акцентировать внимание на этой теме сейчас по меньшей мере странно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Кто-то ждал, что он перенесет чемпионат мира из США после атаки на Иран. А он ограничился какими-то кулуарными смешными делами. Это мелко для президента FIFA».

Естественно, у предложения Инфантино тут же появились сторонники и противники. На первый взгляд, реализовать все это несложно. Непонятно только, зачем. Ведь в футбольных правилах есть немало других проблем, которые действительно требуют внимания, уверен эксперт в области судейства Леонид Калошин:

«Надеюсь, люди, ответственные за ежегодные поправки, разжуют любителям политических шоу, что невозможно наказывать красной карточкой неспортивное поведение, коим является провокационный словесный треш через майку или сквозь ладонь.

Есть много более важных проблем, которые необходимо обсуждать и срочно принимать насущные меры через обязательное внесение в правила IFAB. В частности, расписать детали в трактовках различных игровых ситуаций, к примеру, при игре рукой».

Более серьезные темы в интервью Инфантино Sky News тоже были затронуты. Что касается российского футбола, то здесь ничего нового глава FIFA не сказал. Он лишь еще раз подчеркнул, что отстранение клубов и сборной РФ не приносит ожидаемого эффекта. Правда, чиновник заявил, что нужно вообще исключить введение санкций по политическим мотивам.

Любопытно, что это произошло именно сейчас, когда в разного рода военные конфликты начинают втягиваться все больше и больше стран. Впрочем, главная футбольная организация всегда достаточно быстро реагировала на внешние факторы, считает бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко:

«Футбольные правила, какие-то законы, если их можно таковыми назвать, это все хрень, которой можно подтереться. То есть они любую историю выкрутят так, как им нужно. Деньги приходят, взятки раздаются, мзда берется, глаза прикрываются, все, что нужно, пропускается.

Может быть, даже из-за этого возникает идея каких-то альтернативных соревнований, где не все подчинено группе этих коррумпированных футбольных чиновников, которые под себя выстроили шикарный бизнес».

Но даже в той системе двойных стандартов, в которой давно живет FIFA, вырисовывается неоднозначная ситуация. Если не трогать футбол Израиля и США, стран, которые проводят военную операцию против Ирана, то будет все сложнее объяснять, почему в футбол не играет Россия. Так что заявление про исключение санкций по политическим мотивам подоспело как раз вовремя.

Похоже, Инфантино в интервью Sky News в очередной раз прощупал почву на эту тему. Кроме того, не будем забывать, что сборная Ирана отобралась на чемпионат мира, который пройдет в том числе в США. Ранее посол Исламской Республики в Испании Реза Забиб уже заявил, что страна будет играть. Так что 30 апреля на 76-м конгрессе FIFA в Ванкувере чиновникам точно будет что обсудить. Вполне может быть, что до темы удаления игроков, которое прикрыли рот рукой, при этом не дойдет.

Владимир Осипов