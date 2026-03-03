Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Человек-фильм

В прокат вышло документальное кино о Науме Клеймане

На экранах — документальный фильм Андрея Натоцинского «Наум. Предчувствия», посвященный нашему великому современнику Науму Клейману, главному во Вселенной специалисту по Эйзенштейну, создателю московского Музея кино. Михаил Трофименков очень хотел превратить рецензию в объяснение в любви к Науму Ихильевичу, но не получилось.

Кадр из фильма «Наум. Предчувствия»

Кадр из фильма «Наум. Предчувствия»

Фото: «K24»

Кадр из фильма «Наум. Предчувствия»

Фото: «K24»

Клейман, человек на короткой ноге с прошлым, настоящим и будущим кинематографа, самоигрален без всякого наигрыша. Человек-фильм: ставь камеру и снимай.

Снимай, как он рассказывает, как юноша из семьи спецпереселенцев, высланных из Молдавии в Сибирь, приехал, презрев любимую математику, в Москву — поступать во ВГИК, толком не зная, что за зверь такой «киноведение». И подвез его до ВГИКа шофер поливальной машины. Машины эти стали фирменным знаком кинематографа советской «новой волны»: странно, что режиссер не подмонтировал к рассказу пару-тройку напрашивающихся киноцитат.

Снимай, как Наум повествует о столетнем португальском классике Мануэле ди Оливейре, вприпрыжку убежавшем на каком-то фестивале гулять по крутым холмам, или как в памяти Наума вспыхивают удивительным сиреневым светом глаза девушки, встреченной на «Ленфильме» в пятидесятых.

Такой фильм-монолог называться бы должен был просто: «Наум». Безо всяких там «предчувствий».

Откуда эти «предчувствия» в названии вылезли? Предчувствия чего? Слово торжественное, пугающее, но в контексте «Наума» абсолютно бессмысленное. Клейман ничего не предчувствует — он чувствует, и его чувства не нуждаются ни в какой дополнительной аранжировке.

Но Натоцинский вышел из школы Александра Сокурова, и это многое объясняет: земного, теплого Клеймана надо оторвать от земли и унести в заоблачные выси.

Вот Клейман внимает классической музыке. Клейман и музыка в профиль. Клейман и музыка с затылка. Спасибо, мы и так знаем, что он — человек высочайшей культуры, и подтверждать это умилительными съемками из филармонии даже как-то унизительно для него. Гораздо больше говорит о Науме то, как он внимает Марку Бернесу и Майе Кристалинской.

То же самое относится и к съемкам Клеймана, катающегося на катере по петербургским каналам, внимающего экскурсоводу в вологодском Софийском соборе или гуляющего по Эрмитажу.

Эрмитаж взялся в «Науме» из фильма Сокурова «Русский ковчег», цитируемого Натоцинским. Можно понять чувства ученика к учителю, но по фильму получается, что в мире существуют три режиссера планетарного масштаба. Эйзенштейн, само собой, Жан-Люк Годар и Александр Николаевич Сокуров.

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Фото: РИА Новости

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Фото: РИА Новости

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

Фото: РИА Новости

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

Фото: Proline Film

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

Фото: arte France Cinéma / Centre National de la Cinématographie / Deutscher Film

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Фото: РИА Новости

На режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии Сокуров поступил в 1975 году, где за отличную учебу получил именную стипендию Эйзенштейна. Однако учебу ему пришлось окончить на год раньше положенного срока из-за конфликта с администрацией института и руководителями Госкино, которые обвинили его в формализме и антисоветских настроениях. Конфликт с руководством института привел к тому, что первую картину будущего режиссера «Одинокий голос человека» по произведениям Андрея Платонова отказались засчитывать за дипломную работу и планировали уничтожить. Чтобы спасти фильм, который в дальнейшем удостоился множества наград, Сокурову пришлось взломать архив и похитить пленку

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

Фото: РИА Новости

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

Фото: РИА Новости

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Ляшко

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

Фото: Proline Film

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

Фото: arte France Cinéma / Centre National de la Cinématographie / Deutscher Film

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В центральном эпизоде фильма Сокуров и Клейман обмениваются обрывочными репликами о нынешних сложных временах, передают приветы от общих знакомых и печалятся о вгиковской традиции киноведения. И Клейман как вежливый человек, естественно, возлагает надежду на будущее нашего кино на учеников Сокурова.

Да и Оливейра, кстати, вспомнился в фильме из-за его высокой оценки действительно замечательных «Тихих страниц» Сокурова.

Попытки же режиссера немного поиграть в шедевр Годара «Истории кино» с его произвольно ювелирным монтажом микрофрагментов мировой классики завершается полным конфузом.

Вот Наум делится единственным предвоенным (дальше он запомнит лишь бомбежку Кишинева) воспоминанием: ему подарили расчудесную парижскую коляску. Монтажный стык: по одесской лестнице мчится коляска из «Броненосца Потемкина». С маленьким Наумом, надо полагать?

На кадры из фильма Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде» наплывают слова Клеймана о молчании людей, вернувшихся из лагерей в середине 1950-х. Послушайте, товарищи, ну можно хотя бы раз, хотя бы цитируя Рене, обойтись без обязательных в хорошем обществе упоминаний ГУЛАГа? И не донимать зрителей повтором фразы из другого шедевра Рене: «Ты ничего не видела в Хиросиме?» Прекрасно, многозначительно, но опять ни к чему.

Клейман говорит о себе как о воспитаннике «борьбы с культом личности». Кто-кто, а он сам такого культа безусловно достоин. Авантюра Натоцинского не удалась — что ж, за попытку спасибо.

