«Калейдоскоп впечатлений»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Алексей Молчановский / Пресс-служба Русского концертного агентства Фото: Алексей Молчановский / Пресс-служба Русского концертного агентства Фото: Алексей Молчановский / Пресс-служба Русского концертного агентства Следующая фотография 1 / 3 Фото: Алексей Молчановский / Пресс-служба Русского концертного агентства Фото: Алексей Молчановский / Пресс-служба Русского концертного агентства Фото: Алексей Молчановский / Пресс-служба Русского концертного агентства

Закончившийся только что XIX Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета запомнился многими событиями. Они, как всегда, ярко, быстро и разнообразно сменялись каждый из 12 дней фестиваля на четырех сочинских площадках. Как в Зимнем театре и зале органной музыки, так и на ж/д вокзале в Адлере и аэропорту, где проходили и концерты, и сразу шесть выставок.

Из этого калейдоскопа впечатлений запомнился спектакль-превью «О любви», поставленный Полиной Агуреевой и исполненный артистами театра «Мастерская Петра Фоменко». В основу легли несколько произведений А. П. Чехова, включая самую первую его пьесу, поставленную на сцене, — «Иванов». В пандан к действу на сцене с лаконичной, классной сценографией Марии Митрофановой — на это я всегда обращаю особое внимание — в фойе расположилась выставка Гослитмузея «Антон Чехов и театр его времени». На экспозиции были представлены интересные тексты и документы, из которых зритель узнает, что первыми названиями пьесы «Иванов» были «Пьеса без названия» или «Безотцовщина».

«Почта России» устроила торжественное спецгашение памятной фестивальной открытки. Зрители могли отправить ее из фойе театра в любой конец света. Загипнотизировал, особенно в первой части, пластический спектакль «Цзяннань, написанный чернилами». Древняя китайская каллиграфия, национальные костюмы, зонтики, умопомрачительный для дам номер с газовыми шарфиками, особая поступь. Но нет-нет да и проскакивало что-то смутно знакомое. Не увлекался ли постановщик-худрук нашим гремевшим на весь мир ансамблем «Березка»? Международная часть фестиваля была также дополнена кубинским джазом, современным балетом из ЮАР и подготовленной специально для Сочи оперой-буффа «Деревенский философ» в исполнении оркестра и ансамбля La Magnifica Comunita из Италии.

До последнего момента не верилось, что 24 февраля состоится показ оперы П. И. Чайковского «Иоланта» в постановке Павла Сафонова. Накануне был закрыт аэропорт из-за обстрелов, звучали сирены. Солисты приземлились около 18:00, спектакль перенесли на час, две исполнительницы так и не долетели, их заменили.

Дмитрий Буткевич