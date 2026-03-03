В России отменили прокат фильма «Момент» про Charli XCX

Документальный фильм «Момент» режиссера Эйдана Замири про британскую певицу Charli XCX (Шарлотта Эйтчисон) не выйдет в российский прокат. Об этом сообщили в Telegram-канале прокатной компании «Русский репортаж».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Русский Репортаж» Фото: «Русский Репортаж»

В пресс-службе уточнили, что картину не покажут по независящим от компании причинам. «Русский репортаж» также поблагодарил аудиторию и партнеров за интерес к проекту.

Мировая премьера «Момента» состоялась на фестивале Sundance в конце января. Сюжет киноленты строится вокруг стремительного роста популярности Charli XCX и психологического давления, которое оказывают на артистку во время подготовки масштабного аренного шоу.

33-летняя Charli XCX дебютировала в 2008 году с диском «14». Первый коммерческий проект певицы — альбом True Romance — занял 85-е место в хит-параде Великобритании. Она также известна хитом «I Love It» (2012), который впоследствии отдала шведскому дуэту Icona Pop. Пик популярности пришелся на июль 2024 года, когда Charli XCX выпустила лонгплей Brat (с англ. — «оторва»). В 2025-м Brat получил две премии «Грэмми» в номинациях «Лучший электронный и танцевальный альбом» и «Лучшая упаковка пластинки».