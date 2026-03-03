В Саратове в доме-памятнике на проспекте 50 лет Октября, 71 рухнул потолок
Сегодня, 3 марта, в Саратове в многоквартирном доме на проспекте 50 лет Октября, 71 рухнул потолок. Пострадавших нет, сообщили в региональном СУ СКР.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Известно, что в одной из квартир обрушилась часть потолочного перекрытия. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники СК осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Дом является объектом культурного наследия «Дом жилой, 1953 г.».