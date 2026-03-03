Зарубежные СМИ: Какие конкретные цели преследуют США в Иране?

Соединенные Штаты обладают безграничным запасом вооружения и могут вести вечно и очень успешно, заявил Дональд Трамп. При этом ранее американский президент заверил, что Вашингтон близок к завершению всех целей в Иране. Тем временем госсекретарь Марко Рубио анонсировал новую фазу операции против Ирана. По его словам, для Тегерана она будет еще более жесткой. В Белом доме также не исключают, что Вашингтон может начать и наземную операцию против Тегерана. Ведущие мировые СМИ обсуждают, какие конкретные цели преследуют США в Иране? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Дональд Трамп попытался оправдать масштабную операцию против Ирана. Однако, как пишет Reuters, со дня ее начала заявленные цели и сроки изменились. Агентство перечисляет уже выполненные задачи: убийство верховного лидера Али Хаменеи, уничтожение минимум 10 иранских кораблей и больше 1 тыс. авиаударов.

28 февраля Трамп намекал на смену режима в Исламской Республике, призывая иранцев «вернуть свою страну», напоминает агентство. 1 марта в интервью The Atlantic он сообщил, что готов к переговорам с любым, кто будет править в стране. В беседе с The New York Times он вспомнил Венесуэлу и захват Николаса Мадуро. По его словам, это могло бы быть образцом для будущего Ирана.

Сроки проведения операции, которые озвучивает Трамп, тоже меняются. Изначально он заявлял о четырех неделях или меньше, потом — о четырех-пяти. Теперь же говорится, что кампания может занять столько, сколько потребуется для выполнения задач. А в своем уведомлении Конгрессу и вовсе не назвал никаких сроков, заключает Reuters.

The Washington Post сравнивает операцию в Иране с другими операциями США: против «Талибана» в 2001-м, режима Хуссейна в Ираке в 2003-м и Каддафи в Ливии в 2011-м. Обычно Соединенные Штаты старались заполнить образовавшийся вакуум власти, тратя миллиарды долларов на восстановление стран и поддержку зарождающейся демократии, добавляет газета. Однако в случае с Ираном, похоже, у администрации Белого дома нет четкого плана действий.

Bloomberg анализирует последнее интервью госсекретаря Марко Рубио и отмечает, что тот немного прояснил цели США. Глава Госдепартамента заявил, что основная задача Вашингтона на Ближнем Востоке — уничтожение программы баллистических ракет Ирана, которая, по его мнению, служит прикрытием для ядерных разработок республики.

При этом для начала военной кампании Трампу не требовалось разрешение Конгресса, заверил Рубио. Впрочем, демократы это утверждение оспаривают, пишет агентство. К тому же сенаторы от Демпартии также задаются вопросом, какие обязательства перед иранским народом понесут Соединенные Штаты, если они откликнутся на призыв выйти на улицы и поднимут восстание.