Глава СКР поручил доложить о расследовании фактов самоуправства в СНТ Ульяновска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Ульяновской области Антону Дунину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщил во вторник Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Как отмечает ведомство, в соцмедиа сообщалось, что участники садового некоммерческого товарищества в Ульяновской области жалуются на действия одного из его участников, который, по их мнению, занимается незаконной рубкой леса и нарушает общественный порядок. В СУ СКР по факту самоуправства в СНТ уже возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 330 УК РФ, до двух лет исправительных работ или до шести месяцев ареста).

Ранее в соцсети «ВКонтакте» члены СНТ «Вишневый сад» (север Ленинского района Ульяновска) неоднократно сообщали о возникшей в СНТ проблеме. По информации садоводов, индивидуальный предприниматель скупил три участка СНТ и построил на них дома, «но не для собственного проживания, а для сдачи их в аренду». «Когда строительство было завершено, для местных жителей наступил настоящий ужас: вечная громкая музыка, грязь, оскорбления и нецензурная брань. Попытались сначала договориться с хозяином, но это не помогло. Обратились в администрацию, но и это не принесло результата», — сообщали садоводы. Фактически, по их словам, на территории СНТ была создана незаконная база отдыха «Финская усадьба» с мини-гостиницами. Также, отмечают садоводы, предприниматель с нарушением требований безопасности вкопал рядом с участками газгольдеры и организовал незаконную парковку.

После жалоб членов СНТ глава Ульяновска Александр Болдакин поручил организовать проверки деятельности различных коммерческих объектов, расположенных в границах СНТ. Как отмечала мэрия Ульяновска, в ходе проверок были выявлены признаки незаконной предпринимательской деятельности, нецелевого использования земель, нарушения правил благоустройства в части отсыпки территории инертными материалами (создание на муниципальном земельном участке самовольной парковки), самовольной вырубки зеленых насаждений (по данным мэрии, вырублено 15 берез). Председатель «Вишневого сада» Николай Кашаев рассказал, что он неоднократно разъяснял владельцам базы отдыха «Финская усадьба», невозможность вывода земли из состава СНТ.

По данным судов, речь идет об ИП Чингизе Багишове (розничная торговля, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания).

Администрация Ульяновска еще летом минувшего года подала в Ленинский районный суд иск к предпринимателю о незаконности возведения строений для коммерческой деятельности с требованием их демонтаже (назначены дополнительные экспертизы). Кроме того, Ленинский районный суд также приступил к рассмотрению и иска прокурора Ленинского района в интересах неопределенного круга лиц, где, правда, предприниматель является заинтересованным лицом, но не ответчиком. Также в арбитражном суде рассматривается иск регионального минимущества в Чингизу Багишову об освобождения земельных участков, используемых под парковку и обязании прекращения незаконного слива сточных вод.

В СУ СКР отмечают, что уголовное дело возбуждено только по факту, и никаких комментариев пока дать не могут.

Андрей Васильев, Ульяновск