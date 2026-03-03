В Тольятти у водителя обнаружили поддельное водительское удостоверение соседней страны

В Тольятти полицейские на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» обнаружили у 29-летнего водителя автомобиля «ВАЗ 21140» поддельное водительское удостоверение, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Уроженец соседнего государства предъявил госавтоинспекторам водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у полицейских сомнения в его подлинности»,— говорится в сообщении.

Правоохранители доставили водителя в отдел полиции, а его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Водительское удостоверение полиция отправила на экспертизу, которая показала, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и имеет признаки подделки. В ходе допроса водитель признал вину и пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания ОП по Комсомольскому району УМВД России по Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

Сабрина Самедова