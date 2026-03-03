Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Казахстана пытался вывезти на родину беспилотник из Оренбуржья

Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.3 КоАП РФ, в отношении гражданина Казахстана. Житель соседнего государства пытался вывезти за границу беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2025 года на пункте пропуска «Сагарчин» был остановлен автомобиль, следовавший из России в Казахстан. При досмотре грузового отсека были обнаружены беспилотный летательный аппарат и комплектующие, которые входят в перечень товаров, подлежащих ограничению вывоза за пределы РФ в целях обеспечения национальной безопасности.

Суд постановил конфисковать изъятые товары.

