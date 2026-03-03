В Марий Эл направили в суд уголовное дело в отношении исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Йошкар-Олы. Его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Уголовное дело в отношении замглавы администрации Йошкар-Олы направили в суд

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, занимая должность замруководителя департамента государственного жилищного надзора Марий Эл, в 2020–2025 годах он через доверенных лиц выполнял функции учредителя компании, управляющей многоквартирными домами в Йошкар-Оле. Он предоставлял организации преимущества и создавал благоприятные условия для ее деятельности, используя служебное положение.

Ему предъявили обвинение по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Анна Кайдалова