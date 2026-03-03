Вынесен приговор бывшему замглавы самарского бюро медсоцэкспертизы

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор бывшему заместителю руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, руководителю экспертных составов и врачу по медико-социальной экспертизе Константину Борисову. Он признан виновным в получении взятки, даче взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщают прокуратура и региональное СУ СКР.

«Суд, проверив представленные стороной обвинения доказательства, назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей»,— говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2020 году обвиняемый по сговору с двумя подчиненными получил 240 тыс. рублей за установление инвалидности трем гражданам и за сохранение решений без изменений. Также он дважды дал взятку коллеге за оформление направлений на медико-социальную экспертизу, минуя установленные процедуры.

Георгий Портнов