«Франция никогда не сможет заменить собой "ядерный зонтик" США»

Мировые медиа широко комментируют выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он заявил о намерении усилить ядерный арсенал и распространить французский «ядерный зонтик» на всю Европу. Если французы настроены восторженно, то другие эксперты не слишком вдохновлены. Они напоминают, что Франция не может себе позволить серьезного расширения ядерного арсенала, а ее «ядерный зонтик» никогда не сможет стать заменой американскому.

Le Monde (Париж, Франция) Ядерное сдерживание: возможность разработать основы жизнеспособной европейской стратегии В свете нового геополитического контекста европейцы осознали наступление новой ядерной эры, той, в которой старые аксиомы, касающиеся европейской безопасности и ядерного сдерживания, больше не работают. В поисках новой архитектуры безопасности европейские союзники, традиционно ориентировавшиеся на Североатлантический альянс, повернулись к Франции… К сожалению, простого решения по поддержке жизнеспособных сил ядерного сдерживания, если американские гарантии безопасности вызывают сомнения, нет… Теперь появилась возможность не просто реплицировать американскую модель, а развить концептуальные и институциональные основы для жизнеспособной, истинно европейской ядерной стратегии. Для начала надо прекратить отдавать стратегическое мышление в ядерной сфере на откуп Соединенным Штатам. Эпоха стратегической самоуспокоенности закончилась. Безопасность Европы требует, чтобы ядерный аспект ее обороны был четко определен, тщательно проработан как на политическом, так и на военном уровне и должным образом подготовлен.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Франция делает революционное предложение Европе в области ядерного оружия Предложение президента Эмманюэля Макрона разместить французские ядерные активы в Германии и некоторых других странах Европы знаменует собой самый серьезный пересмотр ядерной доктрины Франции за последнее поколение… Французский президент сохранит исключительный контроль над ядерной кнопкой. Сохранится и политическая нестабильность, и перспектива того, что Макрона сменит ультраправый президент, настроенный более дружественно по отношению к России и при этом выступающий против раскрытия «ядерного зонтика» Франции над другими. Даже несколько расширенный арсенал (Франция не может себе позволить большего) вряд ли сможет заменить огромные ядерные силы Америки.

Le Parisien (Париж, Франция) Ядерное сдерживание: как Европа отреагировала на речь Эмманюэля Макрона Какие изменения в ядерной доктрине Франции анонсировал Эмманюэль Макрон Из военно-морской базы Иль-Лонг в Бресте французский президент произнес знаменательную речь, в которой в беспрецедентной форме признал вклад французского ядерного сдерживания в безопасность европейских союзников Франции. Всего несколько лет назад подобное выступление вызвало бы лишь ограниченный интерес у соседей «шестиугольника», привыкших полагаться на гарантии безопасности Соединенных Штатов. Времена изменились: угроза со стороны России… и серьезные сомнения в надежности американского союзника при Дональде Трампе в рамках НАТО заставляют ряд европейских партнеров обратиться к Парижу.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Макрон расширяет ядерный арсенал Франции и обещает защитить соседей Заявление (Макрона.— “Ъ”) стало важным шагом в создании европейских сил сдерживания в условиях, когда Россия становится более агрессивной, а США отступают… Речь господина Макрона, произнесенная в день, когда война с Ираном перерастала в региональный конфликт, показала готовность Франции взять на себя новую роль в этом более опасном мире. Но это время напомнило и об ограниченных возможностях Европы после десятилетий использования «ядерного зонтика» США в качестве укрытия. Эксперты по ядерному оружию говорят, что по политическим, доктринальным и техническим причинам Франция никогда не сможет заменить собой «ядерный зонтик» США, предоставляемый Европе со времени окончания Второй мировой войны.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Макрон и Мерц выковывают ядерный альянс Это была речь, которая должна была дать ответы на важные вопросы. Что должна делать Европа в мире, где ей угрожает Россия и где на США больше нельзя полагаться? У кого, если не у Эмманюэля Макрона, который давно размышляет о «стратегической автономии» Европы, должны быть наготове ответы. Поэтому его речь с нетерпением ждала не только Франция, но и ее соседи и партнеры по всему старому континенту. Однако Макрон говорил про европейское измерение «силы сдерживания» довольно неопределенно. Если Макрон и сделал шаг в сторону создания европейского «ядерного зонтика», то в лучшем случае небольшой.

Подготовили Екатерина Дударева, Яна Рождественская, Николай Зубов