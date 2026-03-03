Рыбинского педагога оштрафовали за демонстрацию радужного флага

В Ярославской области постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Рыбинского судебного района педагогу назначен административный штраф в размере 100 тыс. руб. по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или отказа от деторождения). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

Административный протокол был составлен сотрудниками полиции после выявления на странице сообщества «Рыбинский профессионально-педагогический колледж» графических изображений, относящихся к пропаганде нетрадиционных отношений. В пресс-службе областного суда сообщили, что 10 ноября 2025 года педагог показала студентам изображение флага, который является символикой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России), а 16 ноября это же изображение педагог опубликовала в соцсетях.

Алла Чижова