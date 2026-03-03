В Казанской агломерации появятся скоростные автобусные маршруты
Для Казанской агломерации подготовят проект организации движения скоростных автобусов. Мероприятие включено в план комплексной схемы социально-экономического и пространственного развития агломерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Алексей Песошин.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Согласно документу, движение планируется организовать по выделенным полосам на вылетных магистралях — по Мамадышскому, Сибирскому и Оренбургскому трактам, а также по Горьковскому шоссе.
Разработкой проекта займутся Миндортранс республики и Институт пространственного планирования Татарстана при содействии муниципальных властей Казани.
Проект разработают до конца 2026 года.