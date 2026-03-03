Водитель грузовика скрылся после смертельной аварии в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области грузовое такси «ГАЗ» врезалось в ограждение и перевернулось, один человек погиб. Полиция разыскивает водителя, сообщили в региональном главке.

Авария произошла накануне в 14:35 при съезде с вантового моста в сторону деревни Новосаратовка. Водитель не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, после чего грузовик опрокинулся и столкнулся с еще одним ограждением.

После этого мужчина скрылся, оставив на месте происшествия 60-летнего пассажира, который от полученных травм скончался. Полиция проводит проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков