Экспорт российского шоколада приблизился к $1 млрд в 2025 году

Россия экспортировала 224 тыс. т шоколадных кондитерских изделий по итогам 2025 года. В денежном выражении объем поставок шоколада за рубеж достиг $985 млн, что на 16% больше показателя годом ранее. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Агроэкспорта».

Как уточнили в федцентре, это самый высокий результат за всю историю рынка. Предыдущий рекорд поставлен в 2021 году — тогда шоколада продали на $864 млн (324 тыс. т).

По словам управляющего партнера Walnut Capital Артема Моторного, наращивание экспорта шоколада в основном связано с увеличением стоимости сырья. В 2024 г году, напомнил эксперт, мировые цены на какао-бобы на пике превышали $11 тыс. за 1 т., что примерно в 3–4 раза превышает показатели 2022-го — начала 2023 годов. Кроме того, пояснил господин Моторный, благодаря долгосрочным контрактам и запасам сырья российским производителям удалось сдерживать рост себестоимости дольше, чем зарубежным конкурентам.